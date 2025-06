Juventus, serve vendere: da Vlahovic a Fagioli e Danilo tutti i casi aperti

Vendere per comprare, praticamente un mantra che puntualmente, anno dopo anno, si ripete durante tutte le sessioni di calciomercato invernali per i club della Serie A. La finestra di riparazione è spesso e volentieri complicata e la motivazione è sempre da ricercare nell'assenza di budget extra per riparare una stagione o per dare un boost per raggiungere determinati obiettivi. La Juventus di Cristiano Giuntoli non fa eccezione.

Per poter affondare il colpo su tutti i tavoli di trattativa aperti, dal doppio difensore al doppio attaccante e senza dimenticare un rinforzo in mezzo al campo, si dovrà passare inevitabilmente dalla cessione di alcuni degli esuberi oggi in rosa e, chi più e chi meno, non considerati centrali da Thiago Motta nel suo progetto. Da Douglas Luiz a Fagioli e Danilo, ecco tutti i casi mercato aperti della gestione bianconera.

