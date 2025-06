Juventus, sfida all'Inter per David a parametro zero

La chiusura del mercato italiano e di molti dei mercati europei ha portato immediatamente gli uomini e i dirigenti dei nostri club, soprattutto di fascia top, a guardare al futuro non solo in vista del prossimo mercato invernale, ma addirittura alla prossima stagione. La ricerca dei migliori giocatori in scadenza al termine di questa annata e quindi al 30 giugno 2025, inizia ora, con la voglia e la possibilità di arrivare prima di tutti sui celebri colpi "a parametro zero". E uno dei più ricercati sarà sicuramente Jonathan David.