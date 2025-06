Juventus, situazione terzini allarmante: solo due sono adatti a Motta, ecco il piano d'azione di Giuntoli

La Juventus è la società più attiva al momento sul mercato, fra acquisti e cessioni, in questa prima parte della campagna trasferimenti dell'estate 2024. Al momento, gli sforzi di Cristiano Giuntoli, oltre che sull'ingaggio del nuovo allenatore, Thiago Motta, si sono concentrati sul centrocampo, con l'acquisto fatto di Douglas Luiz e quello vicino di Khephren Thuram, sul portiere, con il prossimo arrivo di Michele Di Gregorio, e soprattutto sulle uscite, con le partenze di Alex Sandro (svincolato), Alcaraz (Southampton), Rabiot (svincolato), Iling Junior (Aston Villa) e Barrenechea (Aston Villa).

GRANE CHIESA E VLAHOVIC - Terminato il lavoro sul centrocampo, il dt della Juventus, Cristiano Giuntoli, dovrà affrontare il delicatissimo capitolo dei rinnovi di contratto di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi usciti con le ossa rotte da Euro 2024 e in scadenza di contratto rispettivamente nel 2025 e 2026. Se non si arrivasse a una soluzione condivisa per un prolungamento, è molto probabile che uno dei due debba lasciare i bianconeri.

L'OBIETTIVO DI GIUNTOLI: DUE TERZINI - E in conclusione, finalmente, Giuntoli dovrà affrontare anche il capitolo degli esterni di difesa, argomento che assume un peso specifico non indifferente se l'intenzione di Thiago Motta è quella di giocare con una difesa a quattro. Se analizziamo la situazione attuale della rosa bianconera, fra giocatori considerati fuori dal progetto e altri che nelle ultime tre stagioni hanno giocato sì in fascia, ma nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, e quindi con caratteristiche diverse da quelle che richiede il tecnico italo-brasiliano, la situazione appare allarmante. Nel senso che di possibili titolari sulle fasce, nel ruolo di terzino in una difesa a quattro, ci sono solo due giocatori abili e arruolabili. Da qui la necessità, se non l'obbligo, da parte di Giuntoli, di portare a casa da qui al 30 agosto almeno un esterno basso per fascia.