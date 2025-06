Juventus su Koopmeiners, assalto finale: le cifre e i giocatori coinvolti

Barra a dritta su Teun Koopmeiners. E' questa la volontà della Juventus e di Cristiano Giuntoli. La prossima mossa di mercato in entrata, dopo gli acquisti di Douglas Luiz, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio, sarà l'assalto decisivo al centrocampista olandese dell'Atalanta, obiettivo numero uno del mercato bianconero. La Juventus corteggia Koopmeiners da mesi e ha già ottenuto il benestare al trasferimento a Torino da parte del giocatore, che sta facendo orecchie da mercante ai canti delle sirene provenienti dalla Premier League, dal Liverpool in particolare. Il classe 1998 dell'Atalanta in questa fase aspetta solo la Juventus, che però adesso deve stingere i tempi e portare a termine la trattativa con l'Atalanta, perché altrimenti le cose potrebbero cambiare, e anche la volontà del giocatore iniziare a vacillare.