Juventus, svelata la prima maglia 2024/25: torna il bianconero classico a 5 strisce

Ancora senza sponsor, ma con un chiaro ritorno al passato e all'autenticità del brand Juventus. Arrivano dal canale youtube Football Shirts - Vietnam Zone le prime immagini ufficiali della maglia "replica" (quindi non quella che useranno i calciatori, ma quella che sarà in vendita per i tifosi negli store ufficiali) che la società bianconera indosserà come prima maglia, l'home kit per la stagione 2024/25.

TORNA IL BIANCONERO CLASSICO - Rispetto al passato e agli ultimi modelli Adidas ha scelto un ritorno al passato e al classico bianco e nero puro, senza altri colori, abbinato in 5 strisce verticali sul fronte di cui 3 bianche e due nere. Sulle righe nere sono presenti il classico logo a tre strisce di Adidas e quello della società con le tre stelle ricamate al di sopra. Bianche sono infine le maniche con le tre strisce di colore nero.

Ecco la maglia in tutti i suoi dettagli.