Juventus, svincolare Vlahovic conviene? Le cifre a bilancio, problema buonuscita. Pronto l'incontro con l'agente

Tante idee, diversi obiettivi molti dei quali però stanno rischiando lentamente di sfumare. La Juventus è giustamente una delle società più attive sul mercato, con la nuova direzione di Damien Comolli che ha già portato a Torino, a parametro zero, Jonathan David. Ora però, le richieste di Igor Tudor stanno spaziando anche in altri reparti del campo con la società che ha messo nel mirino diverse opportunità per ogni ruolo. Eppure, prima di affondare il colpo, servirà completare delle uscite e quella più discussa di tutte rimane quella di Dusan Vlahovic. Da tempo il serbo è diventato un problema per la gestione del club bianconero al punto che in società si valuta anche la rescissione contrattuale. Ma converrebbe davvero?