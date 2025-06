Juventus, Thiago Motta e gli attaccanti bianconeri: chi gli piace, chi no e cosa cambierebbe, nel gioco e nei nomi

La Juventus entra nel vivo della sua preparazione estiva, con lo spostamento in Germania per proseguire gli allenamenti, dopo i primi giorni alla Continassa, e in vista della prima amichevole stagionale, venerdì 26 con il Norimberga. Intanto, facendo un piccolo passo indietro, la Juventus ha presentato ufficialmente in conferenza stampa Thiago Motta, l'allenatore chiamato a guidare i bianconeri per i prossimi tre anni. Il tecnico Italia-brasiliano, che è stato introdotto in conferenza dall'ad Maurizio Scanavino e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha dato subito il suo imprinting alla Juve, esponendo la sua filosofia sia in modo marcato che fra le righe.

Rispetto alla rosa della Juventus, Motta sottolinea come la Juve sia "piena di giocatori moderni, duttili e capaci di fare tutto. Oggi sono pochi i fenomeni, bisogna essere pronti". E poi, parlando dei centrocampisti, spiega: "Per me i centrocampisti devono fare tutto. I centrocampisti devono difendere, attaccare, saper giocare, fare contrasto, fare gol".

Un capitolo importante del Motta-pensiero, esposto in conferenza stampa, è quello dedicato agli attaccanti della rosa della Juventus. A seguito delle domande che gli sono state rivolte durante la conferenza, l'ex tecnico del Bologna si è soffermato su quasi tutti. E non con frasi banali o di circostanza, ma con parole che hanno tutte, come punto di partenza, uno dei cardini del credo calcistico di Motta: se la squadra funziona anche il singolo funziona meglio.

