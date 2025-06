Juventus, Todibo sfida Kiwior per non far rimpiangere Calafiori. Chi è meglio per Motta? Il confronto

Sfumato l'obiettivo principale, quel Riccardo Calafiori tanto apprezzato da Thiago Motta e che durante gli Europei ha visto il suo valore lievitare talmente tanto da diventare inaccessibile per i bianconeri (finirà all'Arsenal), la Juventus continua la caccia a un difensore centrale che possa fare al caso del nuovo allenatore. Certo, le priorità per Cristiano Giuntoli sono state e sono soprattutto altre: il centrocampo, sul quale il dt ha lavorato egregiamente con gli acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram (e con la trattativa in corso per Koopmeiners) e gli esterni (sia di difesa che d'attacco), ma anche al centro della difesa la Juve cerca un rinforzo.