Juventus, tutti i numeri del fallimento di Douglas Luiz rispetto all'Aston Villa. Fra un mese apre il mercato: le opzioni

Per Douglas Luiz l'inizio dell'avventura alla Juventus sta assumendo sempre più le sembianze di un incubo: 9 presenze su 18 partite ufficiali, per un totale di 312 minuti in campo (con media di 34 minuti a partita in campo), zero gol, zero assist e nessuna incisività sul gioco dei bianconeri. Anzi, due rigori procurati incautamente, e poi uno fra gli affaticamenti muscolari più lunghi della storia del calcio, un guaio che tiene ai box il brasiliano dal 23 ottobre (40 giorni fa). Come ricorda IlBianconero.com, per Douglas Luiz il 23 ottobre scorso erano state "escluse lesioni": quello del brasiliano, fermatosi nel riscaldamento prima del match contro lo Stoccarda per un problema fisico che sembrava essere di poco conto, è forse il caso più enigmatico tra quello dei tanti bianconeri infortunatisi di recente alla Continassa.