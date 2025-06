Juventus, vertice di mercato alla Continassa: obiettivi Osimhen, Tonali e Comuzzo

E' tempo di pensare alla prossima campagna trasferimenti, anche a prescindere dall'esito della missione Champions affidata a Igor Tudor: nella giornata di ieri, secondo La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli e la squadra mercato della Juventus si sono riuniti e hanno puntato i riflettori su tre nomi in particolare.

PIETRO COMUZZO - Il difensore classe 2005 in questa stagione si sta rivelando uno dei protagonisti con i viola in Serie A, anche se nella seconda parte di stagione sta giocando un po' meno a causa del passaggio alla linea a tre con Pablo Marì, Pongracic e Ranieri. Su di lui però c'è una fitta concorrenza: le altre big di Serie A ma non solo, recentemente anche il Manchester United è stato segnalato dall'Inghilterra tra le squadre interessate.

SANDRO TONALI - Il classe 2000 del Newcastle era stato vicino alla Juventus già prima di lasciare il Milan salvo poi scegliere la Premier League. La Vecchia Signora è pronta ad agire, aspetta solo che il centrocampista notifichi ai Magpies la propria volontà di fare ritorno in Italia. Difficile pensare ad un affare low cost, dato che Tonali è stato pagato a peso d'oro poco meno di due stagioni or sono, prima della squalifica.

VICTOR OSIMHEN - L'attaccante di proprietà del Napoli oggi in prestito al Galatasaray conosce bene il campionato italiano e Cristiano Giuntoli conosce bene lui: sa quanto può essere efficace nel contesto della Serie A. L'arrivo di Osimhen, ovviamente, sarebbe legato alla partenza di Dusan Vlahovic, ventilata da tempo dato il contratto in scadenza nel 2026 sul quale non si registrano da tempo passi avanti.

