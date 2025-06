Juventus, Vlahovic e David a duello: chi segna e chi vale di più nella sfida che decide presente e futuro

Quella fra Dusan Vlahovic e Jonathan David è la sfida nella sfida all'interno del match fra Juventus e Lille, che stasera alle 21 si affronteranno in Francia nella quarta giornata di Champions League. L'attaccante canadese del Lille è uno dei nomi più caldi per l'attacco della Juventus in vista delle prossime sessioni di mercato, sia come eventuale rinforzo per la rosa bianconera in aggiunta a Vlahovic, sia come possibile sostituto dello stesso Vlahovic.

Il duello ravvicinato fra Vlahovic e David quindi è uno dei maggiori elementi di interesse della partita che domani sera vedrà di fronte la squadra di Thiago Motta e quella di Bruno Genesio di fronte ai 50.000 spettatori dello stadio Pierre Mauroy. Quella fra il classe 2000 serbo e il classe 2000 canadese sarà una sfida per il futuro e per il presente, con le rispettive squadre che si affrontano con la stessa classifica, che le vede appaiate a quota 6 punti.

Di David, in queste ore ha parlato un ex juventino, Mehdi Benatia, in questi termini: "Come marcherei David? Lo marcherei come reparto, non soltanto a uomo. È forte fisicamente: non è molto alto, ma grosso e potente. Ama andare in profondità, ma non è male neppure sullo stretto. Può giocare come centravanti unico oppure con una seconda punta accanto, ma la sua peculiarità è la fame di gol: è impressionante, nelle ultime due stagioni ha raggiunto sempre i 26 gol, sono tantissimi perché possiede un grande fiuto".

Ma scendiamo nel dettaglio dei dati, e vediamo con quali numeri Dusan Vlahovic e Jonathan David si presentano a questo appuntamento.