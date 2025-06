Juventus, Vlahovic priorità assoluta: no a un nuovo 'caso Chiesa'. Le carte in tavola per il rinnovo

La Juventus vuole stringere i tempi per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, che andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e tutto il club bianconero vogliono a tutti i costi evitare il ripetersi di un nuovo 'caso Chiesa'. Ricordiamo che questa estate Federico Chiesa, arrivato a un anno dalla scadenza del contratto, è stato ceduto al Liverpool per 12 milioni più 3 di bonus (generando un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024 pari a 3 milioni), per evitare di essere perso a parametro zero fra un anno. E questo al di là di qualsiasi considerazione tecnica sulla compatibilità con il gioco di Thiago Motta. Se la stessa cosa si ripetesse con Vlahovic, le conseguenze sarebbero ancora più sanguinose per le casse della Juventus.