Juventus, Vlahovic separato in casa: 90' in panchina col Real Madrid e like social al post di Bellingham

La Juventus viene eliminata dal Mondiale per Club e Dusan Vlahovic resta in panchina per 90 minuti col Real Madrid. Ormai è un separato in casa, il dg Comolli non ne parla e spunta anche un like social al post sul passaggio del turno di Jude Bellingham. È rottura.

