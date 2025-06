Juventus, Yildiz e il goal: forse non ce l'ha nel sangue, e adesso è un guaio perché sono tutti out tranne Vlahovic

Che alla Juventus manchino dei goal all'attivo ormai è un dato assodato, almeno in campionato. Se in Champions le cose vanno egregiamente, con 6 gol fatti in due partite, in Serie A la potenza di fuoco della squadra di Thiago Motta si riduce di molto: nella classifica dei gol fatti comandano Inter e Atalanta con 16 reti in 7 partite, con la Juventus ottava a quota 10. L'altra faccia della medaglia, quella positiva, è rappresentata dalla tenuta difensiva, con un solo goal incassato, ma se la Juventus vuole puntare allo Scudetto deve assolutamente migliorare in zona goal.

QUI I MIGLIORI SITI DI CASINO' ONLINE.