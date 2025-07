Juventus, Yildiz vicino al rinnovo del contratto fino al 2030 per allontanare Barcellona e Bayern Monaco. I dettagli dell'ingaggio

Il talento turco si vede solo con la maglia bianconera addosso: non vuole ascoltare le sirene di Barcellona e Bayern Monaco

Sì, i soldi, che non sono certo un aspetto secondario. Oltre a questo, però, la Juventus è tornata dagli Stati Uniti con un bagaglio pieno di certezze, quelle da cui ripartire in vista della prossima stagione. A cui aggrapparsi, anche, mentre all’orizzonte c’è un altro mercato che promette colpi di scena. Sono tutti cedibili, poi c’è qualcuno meno cedibile di altri, infine le eccezioni. Tra queste Kenan Yildiz: centro del progetto tecnico e volto della Juve, sui social e nelle campagne pubblicitarie. Il turco classe 2005 è la notizia più lieta dal Mondiale per Club: ha compiuto un ulteriore step di crescita dimostrando che i margini sono ampissimi, l’ambizione e la fame per colmarli ci sono tutti.