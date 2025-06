Kane e Morata, Saka e Yamal, Bellingham e Rodri: Spagna-Inghilterra per rivalsa, consacrazione e Pallone d'Oro

Vuelve dopo 12 anni oppure comes home dopo quasi 60? Il trofeo di Euro 2024, in ogni caso, regalerà un ritorno sulla vetta del calcio internazionale a Spagna o Inghilterra. Una sfida tra regni: gli undici di Filippo VI che dopo Euro 2012 non sono più riusciti a toccare gli stessi, accecanti livelli, contro quelli di Carlo III, che aspettano che il calcio torni a casa dal lontano 1966, l'anno dell'unico Mondiale vinto, in casa. A Berlino, una di queste due attese terminerà. Ma sarebbe semplicistico e riduttivo riportare tutto allo spirito nazionale, alle torri di controllo di Madrid e Londra, alla continuità impressa dalle rispettive federazioni con De La Fuente e Southgate, alfieri dei rispettivi movimenti e personificazioni dirette di Las Rozas e St.George's Park.

