Kane vince la Scarpa d'oro 2024. Battuto Guirassy, Lautaro in top 5

La scapra d'oro 2023-24 ha un padrone ufficiale: si tratta di Harry Kane, che ha vinto l'edizione di questa stagione succedendo nell'albo d'oro a Erling Haaland che quest'anno si è fermato al 4° posto. Il bomber del Bayern Monaco, nonostante non abbia vinto nessun trofeo in questa stagione, ha però chiuso la stagione con 44 gol segnati in totale, ma ai fini della scarpa d'oro ben 36 in Bundesliga.

Questa la classifica finale della Scarpa d'Oro: