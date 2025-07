Kean, la clausola e l'idea del Napoli: il punto della situazione sul bomber della Fiorentina

La clausola di Kean pari a 52 milioni scadrà il 15 luglio: il Napoli, così come Manchester United e Al-Qadsiah, potrebbe provare l'assalto

19 goal in campionato, 5 in Conference League e 1 in Coppa Italia: la stagione di Moise Kean, conclusa con 25 reti all'attivo, è stata la più prolifica dell'intera carriera dell'attaccante.

La Fiorentina ripartirebbe volentieri dal suo centravanti, ma tra Kean e un'altra stagione in viola, sotto la guida di Stefano Pioli, c'è la ben nota clausola di rescissione.