Koopmeiners, altre due mosse per la Juventus: il pranzo saltato e la richiesta all'Atalanta

Prima Nico Gonzalezpoi sarà la volta di Teun Koopmeiners. Il mercato di casa Juventus si sta concentrando principalmente su questi due grandissimi obiettivi che possano quantomeno completare l'organico, oggi va detto molto lontano dall'essere perfetto, a disposizione di Thiago Motta. Se per l'esterno argentino si è arrivati vicini ad una quadra, per il centrocampista olandese ancora si deve avvicinare il punto di svolta, con l'Atalanta che non ha smesso di fare muro e con il ds Cristano Giuntoli che non ha ancora intensificato i contatti per lui. Il tempo passa, il giocatore attende forse da troppo tempo, ma di giorno in giorno sta provando a forzare la mano con il club bergamasco verso l'uscita.