05 lug 2025

L'Al Nassr vuole Rodrygo: è pronto a fare follie per strapparlo al Real Madrid. E Cristiano Ronaldo lo sponsorizza

Futuro in bilico per Rodrygo al Real Madrid, il brasiliano diventa il grande obiettivo dell'Al Nassr: lo sponsorizza Cristiano Ronaldo in persona

