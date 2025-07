Milan, nuova offerta per Doué: lo Strasburgo ha le idee chiare

Dalla Francia sono sicuri: nuova offerta del Milan per Guela Doué. Lo Strasburgo sta trattando con i rossoneri e ha già chiarito la propria posizione.

Il Milan continua a lavorare in sede di calciomercato. In particolar modo, come definito anche dallo stesso direttore sportivo rossonero Igli Tare, tra le priorità del club di Via Aldo Rossi c’è sempre la fase di rivoluzione da attuare sulla fasce difensive. Salutato definitivamente Theo Hernandez – che in scadenza di contratto, ha deciso di accettare la ricca offerta saudita e accasarsi all’Al Hilal di Simone Inzaghi – e incassato il no di Archie Brown – che ha scelto di mantenere la parola data con i turchi del Fenerbahce guidati dallo Special One Josè Mourinho -, ecco che il Milan deve tornare a sondare con maggior insistenza altre piste già tracciate.