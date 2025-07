Redazione Calciomercato 04 lug 2025 , 17:23 Ultimi aggiornamenti: 04 lug 2025, 17:35

L'icona Richard Rios nel mirino dell'Inter: i capelli alla moda, il calcio a 5 e le voci su Shakira

Il profilo e qualche curiosità sul centrocampista colombiano che stiamo apprezzando al Mondiale per Club e che potrebbe arrivare in Italia in estate

Pubblicità

Pubblicità