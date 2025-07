Redazione Calciomercato 08 lug 2025 , 09:57 Ultimi aggiornamenti: 08 lug 2025, 09:58

Gazzetta - L'Inter fissa il budget per il calciomercato: 100 milioni complessivi per Chivu, Ederson primo obiettivo

Ieri il vertice in sede tra Chivu e la società nerazzurra: fissato il budget per il mercato e identificato il centrocampista dell'Atalanta come primo obiettivo

