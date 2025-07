La Fiorentina punta Bernabè: ok del giocatore, il Parma chiede almeno 20 milioni

Lo spagnolo piace al club gigliato: gradimento reciproco, richiesta dei gialloblù elevata ma si può trattare.

Il Parma continua a essere uno dei club più attivi di A sul calciomercato. Sono tanti i club interessati ai profili migliori del club emiliano, fra cui spicca Adrián Bernabé. Lo spagnolo è entrato nel mirino della Fiorentina che vede in lui il tassello giusto su cui rifondare il centrocampo dopo gli addii per fine prestito di Adli (rientrato al Milan) e Cataldi.

Il giocatore sarebbe contento della destinazione e avrebbe dato, secondo l'edizione odierna de La Nazione, già il proprio okay a una trattativa eventuale. La parte complicata, per la società di Rocco Commisso, sarà convincere il Parma a privarsi del secondo big in pochi giorni, dopo la cessione di Bonny all'Inter. La richiesta gialloblù si aggirerebbe sui 20 milioni di euro, cifra abbastanza elevata ma non irraggiungibile per i viola che, a breve, dovrebbero aprire il tavolo delle trattative.