La Juventus accelera per Kolo Muani: Comolli cerca lo sconto, la posizione del PSG e la richiesta di Tudor

La trattativa per la conferma dell'attaccante francese a Torino entra nel vivo: l'idea dei bianconeri e la posizione del club parigino

Giorni caldi per il futuro di Randal Kolo Muani: la Juventus è pronta a sferrare l'assalto decisivo.

La dirigenza bianconera ha atteso con pazienza la fine dell'avventura del Paris Saint-Germain al Mondiale per Club (stasera la finale contro il Chelsea) per intensificare i contatti e il momento è arrivato. Igor Tudor freme per riavere l'attaccante francese e lo stesso giocatore è impaziente di tornare a Torino.

Nel mezzo il PSG, che archiviato il torneo negli Stati Uniti potrà concentrarsi sulle operazioni di mercato e sull'uscita dell'Eintracht Francoforte. I dirigenti juventini, sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono pronti ad approfondire i discorsi con il club parigino, lavorando soprattutto per ammorbidire quelle richieste che ad oggi frenano l'operazione.