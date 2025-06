La Juventus accelera per Osimhen: contatti con l'entourage dell'attaccante nigeriano, poi si tratterà con il Napoli per la clausola rescissoria

Il club bianconero accelera per l'attaccante nigeriano: primo passo con l'entourage, poi si tratterà con il Napoli per la clausola rescissoria.

La Juventus fa sul serio per Victor Osimhen e muove passi concreti per assicurarsi l’attaccante nigeriano, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo Sky Sport, nel fine settimana la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, per ottenere il sì di massima al trasferimento e porre le basi per un’intesa contrattuale.

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto avanzato: Osimhen è tra i preferiti di Madama insieme a Jonathan David, che da domani sarà svincolato dopo la fine del contratto con il Lille.