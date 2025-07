La Juventus al lavoro sulle ali: Sancho si avvicina, ore chiave per Conceicao

I bianconeri spingono per chiudere i discorsi sulle fasce: ore calde per la conferma del portoghese e anche l'esterno inglese del Manchester United si avvicina

La Juventus è al lavoro per spiegare le ali: sono ore roventi per definire il futuro degli esterni della Vecchia Signora.

La richiesta di Igor Tudor è stata chiara, due colpi in attacco per rinforzare le corsie laterali e i bianconeri stanno portando avanti due trattative parallele: la conferma di Francisco Conceicao dopo la stagione in prestito dal Porto e l'arrivo di Jadon Sancho.

Come riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, entrambi i discorsi procedono ed entrano in una fase cruciale.