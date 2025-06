La Juventus difende "com'era abituata": Kalulu, Veiga, Kelly e gli altri tre, cosa succede sul mercato

Il pareggio per 1-1 con la Roma offre spunti interessanti per il presente e per il futuro della difesa della Juventus. Dopo le imbarcate con l'Atalanta e la Fiorentina, che hanno decretato la fine dell'avventura in panchina da parte di Thiago Motta, con un bilancio di 7 goal incassati (e zero segnati) in due partite, il nuovo allenatore, Igor Tudor, ha iniziato il suo percorso con una vittoria per 1-0 sul Genoa e, appunto, con il pari dell'Olimpico contro i giallorossi. Sulla rete incassata contro la squadra di Claudio Ranieri, realizzata da Eldor Shomurodov su palla da calcio d'angolo, nel post partita Tudor ha commentato: "Goal subito? La Juve difende com'era abituata".Â

A ROMA UN SOLO DIFENSORE DI PROPRIETA' - Contro la Roma, Tudor ha schierato una difesa a tre composta, da destra a sinistra, da Pierre Kalulu, Renato Veiga e Lloyd Kelly. Rileggendo le pagelle del nostro Cristiano Corbo, il primo si è meritato un bel 7, mentre il secondo e il terzo hanno preso 6. Una prestazione nel complesso positiva quindi da parte del terzetto schierato da Tudor. Guardando al futuro, invece, è interessante ricordare come solo uno dei tre difensori schierati titolari contro la Roma sia, di fatto, di proprietà della Juventus. E ci riferiamo a Kelly (che è in prestito con obbligo di riscatto), mentre Kalulu è in prestito con diritto di riscatto e Veiga è in prestito secco.

CHI RESTA E CHI PARTE - Se vogliamo allargare lo sguardo agli altri tre difensori centrali presenti nella rosa della Juventus, aggiungiamo anche altri tre giocatori, tutti di proprietà della Juventus: Gleison Bremer (in scadenza di contratto nel 2029), Juan Cabal (scadenza nel 2029) e Federico Gatti (scadenza nel 2028). Allargando l'orizzonte alle future strategie di mercato, di sicuro saranno confermati Bremer e Cabal, che rientreranno dai rispettivi gravi infortuni. Di sicuro resterà Kelly, e con tutta probabilità sarà riscattato Kalulu ("Se verrò riscattato a fine stagione sarò contento", le parole del francese dopo l'1-1 con la Roma). E' molto probabile che anche Gatti possa restare, ma attenzione ad eventuali offerte dalla Premier League, mentre Veiga molto difficilmente potrà restare alla Continassa.Â

Ovviamente molto dipenderà anche dal nome dell'allenatore della Juventus 2025-26 e dal modulo che vorrà adottare (difesa a tre o a quattro), ma l'ipotesi più probabile ad oggi è che cinque sesti della difesa attuale possano essere confermati, con il solo Veiga in partenza, e un nuovo innesto. Il nome in primo piano resta ancora quello di Dávid Hancko, anche se dopo l'esonero di Motta (che lo avrebbe fortemente voluto) la sua candidatura ha perso un po' di spessore.Â

DI SEGUITO, LE SITUAZIONI CONTRATTUALI DEI TRE DIFENSORI TITOLARI DELLA JUVENTUS CONTRO LA ROMAÂ