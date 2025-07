La Juventus ha chiesto a Douglas Luiz di cercarsi una squadra: futuro segnato, può tornare in Premier League

La Juventus è stata chiara: non si conta su Douglas Luiz per il futuro. La Vecchia Signora ha chiesto al giocatore di trovarsi una nuova sistemazione e tre club di Premier League hanno già chiesto informazioni.

La situazione di Douglas Luiz alla Juventus è piuttosto chiara. Il giocatore brasiliano, arrivato nel corso della scorsa estate dall’Aston Villa a fronte di un esborso economico pari a 50 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi, oltre a oneri accessori pari a 1,5 milioni) e che ha sottoscritto un contratto quinquennale sino al 30 giugno 2029, ha sostanzialmente deluso le aspettative della dirigenza bianconera con un’annata che non ha lasciato in alcun modo il segno. L’importante corrispettivo versato ai Villans ha alzato l’asticella delle attese nei confronti del centrocampista verdeoro che, complice una forma fisica mai esattamente al top e alcune difficoltà di ambientamento sia di vita che tecnico-tattica, non è riuscito a imporsi in Italia con la maglia bianconera.