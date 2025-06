La Juventus ha l'accordo con Koopmeiners: l'Atalanta fissa il prezzo, ma mette una deadline

La Juventus non molla Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese dell'Atalanta è da mesi sulla lista di Cristiano Giuntoli, che continua a lavorare per portarlo a Torino prima della fine della finestra estiva di mercato. Sarebbe il rinforzo perfetto per Thiago Motta, che stravede per lui e lo considera il profilo giusto per fare il salto di qualità. Il motivo? Sa fare tutto: difende, attacca ed è un fattore sottoporta, come dimostrano i 29 gol e i 15 assist in 129 partite con la maglia della Dea.