La Juventus comprerà un nuovo Cristiano Ronaldo in tre mosse

Mentre Cristiano Ronaldocontinua a mietere record, la Juventus pensa ai Ronaldo del futuro. Possibilmente senza bagni di sangue finanziari, perché come ha ricordato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, alla Gazzetta dello Sport: "Da Ronaldo in poi Exor in cinque anni ha dovuto mettere 900 milioni di euro per sistemare i bilanci, nonostante i ricavi annuali fossero superiori a 450 milioni". Ora che i conti stanno tornando (quasi) a posto, la Juventus guarda con fiducia al futuro, e pensa anche di poter tornare a fare colpi eccezionali sul mercato. D'altronde, chi si sarebbero aspettato che già in questa stagione, dopo un anno fuori dalla Champions, il club bianconero si sarebbe potuto permettere acquisti come Teun Koopmeiners e Douglas Luiz?