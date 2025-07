La Juventus su Xhaka: l'ex obiettivo del Milan è l'ultima idea per il centrocampo, costi e condizioni dell'affare

I bianconeri vogliono ricostruire il centrocampo e tra gli obiettivi spunta il giocatore del Bayer Leverkusen, corteggiato anche dal Milan

La Juventus è al lavoro per ridisegnare il centrocampo da mettere a disposizione di Igor Tudor. Uno o due colpi in programma, in base anche a quello che succederà con Douglas Luiz, e tra i vari nomi sulla lista di Damien Comolli ne spunta uno nuovo e d'esperienza: Granit Xhaka.

Non l'unico profilo monitorato dai bianconeri, ma secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi gli ultimi indizi hanno rilanciato la candidatura del 32enne svizzero.