La Juventus tiene troppo la palla e non tira: i dati che spiegano la pareggite

I dati e le statistiche non spiegano tutto del calcio, ma in alcuni casi possono aiutare a interpretare i fatti, le partite e le stagioni delle squadre. La Juventus di Thiago Motta in questa prima parte della stagione (15 partite di campionato + 5 di Champions League) ha evidenziato caratteristiche di gioco ben definite. E' sotto gli occhi di tutti, anche senza scomodare numeri e statistiche, il fatto che la Juventus 2024-25 vista fino ad oggi tenga tanto il pallone e faccia una fatica tremenda a verticalizzare e poi a cercare la conclusione in porta e, in ultima analisi, il goal.

Quando poi le impressioni e le sensazioni vengono confortate anche dai dati, allora il quadro complessivo della descrizione di una squadra diventa realistico e oggettivo. La cosiddetta 'prova del nove' poi arriva quando i dati e le statistiche di una squadra vengono confrontati con quelli delle altre squadre.

Per quanto riguarda la Juventus di Thiago Motta, che in Serie A finora ha un bilancio di 6 vittorie e 9 pareggi, abbiamo paragonato i dati legati alle principali tipologie di giocate offensive (goal fatti, tiri fatti, assist, calci d'angolo), e poi il dato riguardante il numero di palloni toccati, a quelli delle altre squadre di Serie A. Per ognuna di queste tipologie di dati, vediamo la squadra di Serie A che eccelle e la posizione della Juventus nella classifica di specialità.

I DATI DELLA JUVENTUS 2024-25 PARAGONATI AGLI ALTRI