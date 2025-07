La Lazio fa sul serio per Lorenzo Insigne: ecco quando può arrivare con il blocco al mercato

L'ex Napoli ha concluso con un anno di anticipo il suo percorso in Canada e adesso potrebbe cogliere l'occasione di lavorare di nuovo con Maurizio Sarri

Per Lorenzo Insigne potrebbero aprirsi le porte della Lazio. L'ormai ex Toronto, che come Bernardeschi ha chiuso coi canadesi, strizza l'occhio ad un ritorno in Serie A e potrebbe risolvere i problemi della squadra biancoceleste, allenata dal suo vecchio tecnico Maurizio Sarri. Sulla Lazio, ricordiamo, grava il blocco al mercato a causa di inadempienze nei confronti delle norme sull'indice di liquidità, ma Insigne è svincolato e quindi un via libera potrebbe arrivare dopo la fine della sessione estiva di trattative.