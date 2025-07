La Roma di Gasperini può essere la rivelazione del prossimo campionato: ecco perché

La forza del nuovo allenatore, la chiarezza nelle strategie e i primi nomi concreti sul mercato: i giallorossi possono sperare in qualcosa di più del quarto posto?

Se ne parla poco, vuoi perché in un periodo di costruzione delle squadre come questo certe valutazioni lasciano il tempo che trovano, vuoi perché le ultime stagioni ci hanno detto che l'anima giallorossa della Capitale fatica da tempo a trovare in campionato una dimensione di alta classifica. Eppure, i movimenti compiuti e le decisioni forti prese in questo primo scorcio di estate mi portano a pensare che la nuova Roma di Gian Piero Gasperini andrà tenuta in forte considerazione in vista della stagione che inizia tra poco più di un mese.