Francesco Guerrieri 13 lug 2025 , 18:39 Ultimi aggiornamenti: 13 lug 2025, 18:39

La Roma insiste per Evan Ferguson: contatti positivi col Brighton, si tratta sulle cifre

I giallorossi spingono per l'attaccante che ha rifiutato offerte dalla Premier per venire in Serie A: si lavora per un prestito con riscatto

