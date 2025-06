La rosa del Napoli 2024-25: chi è rimasto, chi è rientrato dal prestito, chi è andato via

La stagione 2024-25 parte ufficialmente lunedì 1 luglio 2024 e tutti i club iniziano a fare i conti con i giocatori che, per un motivo o per l'altro iniziano l'annata con la loro maglia addosso. Chi ha lasciato la squadra al 30 giugno 2024? Chi sono i nuovi calciatori tesserati? Chi è rientrato dai prestiti e oggi torna a far parte del club?

Per il Napoli c'è una sola missione: ripartire. La stagione 2023-24, quella che ha fatto seguito al terzo Scudetto conquistato sotto la gestione Luciano Spalletti, è stata estremamente deludente. Gli azzurri hanno chiuso al 10° posto in campionato, fuori da tutte le competizioni europee, a 41 punti dall'Inter campione. Tracollo netto e confusione, come testimoniano anche i tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina partenopea nel corso dell'annata (Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona).

E' arrivato anche l'addio di Cristiano Giuntoli, sostituito da Giovanni Manna, e da qui vuole ripartire Aurelio De Laurentiis. Il primo segnale forte è stato dato con l'ingaggio di Antonio Conte come nuovo tecnico, ora ci sono diverse situazioni da gestire tra addii illustri (Piotr Zielinski) e pezzi pregiati che possono salutare come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. E nuovi acquisti in arrivo che possono cambiare il volto della squadra.