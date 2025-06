La rosa della Juventus 2024-25: chi è rimasto, chi è rientrato dal prestito, chi è andato via

La stagione 2024-25 parte ufficialmente lunedì 1 luglio 2024 e tutti i club iniziano a fare i conti con i giocatori che, per un motivo o per l'altro iniziano l'annata con la loro maglia addosso. Chi ha lasciato la squadra al 30 giugno 2024? Chi sono i nuovi calciatori tesserati? Chi è rientrato dai prestiti e oggi torna a far parte del club?

Un altro 'anno zero' per la Juventus, che con Cristiano Giuntoli prova a inaugurare un nuovo ciclo vincente. Il grande cambiamento è partito dalla panchina: non c'è più Massimiliano Allegri, con cui il rapporto si è interrotto già prima del termine dello scorso campionato, sulla panchina bianconera siede ora Thiago Motta dopo l'exploit a Bologna. Il mercato si è aperto con la prima maxi-operazione che ha portato Douglas Luiz a Torino con Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea che hanno fatto il percorso inverso finendo all'Aston Villa. Tra addii, rientri e arrivi: la situazione.