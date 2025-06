La rosa della Juventus vale 113 milioni più di quella dell'Inter

I dati che emergono dal report della UEFA “The European Club Finance and Investment Landscape“, che analizza diversi parametri dei top club europei nella stagione passata, rivelano situazioni interessanti anche per i club italiani. Detto che la classica dei club con la rosa più costosa è dominata dal Chelsea, che ha stabilito addirittura il record di sempre, spendendo ben 1,656 miliardi di euro per avere in rosa i calciatori a disposizione nel 2024 superando il record del Manchester United che nel 2023 aveva un parco giocatori per cui aveva speso 1,42 miliardi, guardiamo con più attenzione la situazione dei club italiani.

Nelle prime 20 troviamo di questa particolare graduatoria dedicata alle rose più costose troviamo cinque club italiani: Juventus e Inter (entrambe le formazioni sono in top 10), ma anche Napoli, Milan e Roma, in quest’ordine. In particolare, è interessante notare il dato che riguarda Juventus e Inter: la rosa della Juventus ha un valore di 737 milioni, secondo la Uefa, e quindi vale 113 milioni in più rispetto a quella dell'Inter (valutata 624 milioni). Più staccate le altre tre squadre italiane presenti in questa top 20.

