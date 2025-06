La Serie A, un Paese per vecchi: Pedro e tutti i giocatori rinati nel nostro campionato

La Serie A e l'Italia, un campionato e un Paese per vecchi. Viene da pensare al celebre film del 2008 dei fratelli Coen quando si vedono – ed è successo spesso negli ultimi anni e continua a succedere – grandi giocatori, magari in là con gli anni, magari a fine carriera, vivere una seconda o terza giovinezza nel nostro campionato. L’ultimo della lista è quel Pedro che, a furia di gol e prestazioni d’antan, è riuscito a riprendersi un posto da titolare nella sorprendente Lazio di questo inizio di stagione.

L’ex Barcellona, classe 1987, è rinato e a beneficiarne, in Serie A, come in Europa League, sono i biancocelesti che avevano scommesso su di lui nel 2021, dopo un'annata deludente alla Roma che ne seguiva altre 5 al Chelsea e dopo l'addio al suo primo club, il Barcellona. Da tempo Pedrito, il cui palmares fa ancora invidia a tanti, sembrava aver imboccato la proverbiale via del tramonto ma chi ne aveva pronunciato il calcistico de profundis si è ormai dovuto ricredere. Anche a 37 anni Pedro impatta e decide le gare della nostra amata Serie A.

Come interpretare questo fatto sta poi alla discrezione di ognuno di noi ma non è certo la prima volta che un giocatore che sembrava “finito” si ritrovi nel nostro campionato. Bravi noi o un segnale che il livello della nostra lega si è abbassato a tal punto da diventare agevole per calciatori che altrove non avrebbero più potuto essere protagonisti? Ritmi bassi, squadre ben organizzate tatticamente, poche corse e le grandi motivazioni che arrivano da un Paese in cui il calcio è ancora la più importante tra le cose non importanti possono essere tra i fattori di questa tendenza. Eppure i numeri rivelano che i giovani stanno iniziando a trovare più spazio, anche in alcune grandi squadre. I vecchi leoni però fanno storia a sé e, grazie al loro immortale talento, alla loro dedizione, alla loro certosina cura del corpo, hanno da sempre benedetto con le loro gesta la Serie A. La lista dei giocatori rivitalizzati dalla Serie A è lunga e piena di campioni e, c’è da scommetterci, si arricchirà di nuovi nomi anche in futuro.