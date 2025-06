La Spagna festeggia il trionfo europeo: incontro con il Re e sfilata tra le vie di Madrid FOTO

La Spagna si gode la vittoria degli Europei arrivata ieri ai danni dell'Inghilterra, grazie al 2-1 firmato dalle reti di Nico Williams e Oyarzabal che ha regalato ai ragazzi di Luis De La Fuente il 4° grande torneo negli ultimi 16 anni (3 Europei e 1 Mondiale). Oggi, di conseguenza, è tempo di festeggiamenti.

La Roja sfila tra le strade di Madrid in mezzo alla folla sul canonico pullman scoperto che in una celebrazione di questa portata non può mancare. Magliette per festeggiare il 4° Europeo della storia della Spagna, selfie, canti e tanto entusiasmo: una marea rossa accompagna il bus dei "Campeones" attraverso la città.

