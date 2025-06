La Stampa - Juventus e Fiorentina, nuovo asse di mercato: il punto su McKennie e Rugani

. Il club bianconero, tra i più attivi in questo primo mese di calciomercato, ha puntato e punterà ancora molte delle sue attenzioni sul reparto di centrocampo: definiti gli arrivi di Douglas Luiz dall’Aston Villa e di Kephren Thuram dal Nizza, per arrivare ad un pezzo da novanta come l’atalantino Teun Koopmeiners è necessario muoversi anche in uscita per reperire le risorse economiche necessarie. E quella del centrocampista statunitense classe ‘98 è una situazione tra le più delicate ma che potrebbero anche regalare aggiornamenti nelle prossime settimane.

