La storia dell’Italia agli Europei: da Gigi Riva al trionfo di Wembley

La Nazionale Azzurra vanta una tradizione importante agli Europei. 10 partecipazioni su 16 edizioni, tre volte in finale nelle ultime sei rassegne continentali, otto qualificazioni consecutive dal 1996 al 2024. Ripercorriamo allora – edizione per edizione – il cammino e la storia dell’Italia ai Campionati d’Europa, dalla “prima volta” del 1968 all’ultima leggendaria vittoria in Inghilterra.