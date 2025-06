La Svizzera non è più forte dell'Italia, è più squadra: basta mettere i giocatori al loro posto, senza presunzione

Un calcio fluido, che si è sciolto come neve al sole in una giornata d'agosto. Spalletti è arrivato in Germania con tante aspettative e un'idea chiara in testa, vincere dominando l'avversario. Portare avanti i giocatori invece di aspettare sempre. Pressare, avere il controllo del match, attraverso un gioco flessibile, capace di adattarsi alle diverse caratteristiche degli avversari e di esaltare le capacità tecniche dei singoli giocatori. Parole che il vento si è portato via, concetti rimasti astratti, perché in nessuna delle quattro partite, fatta eccezione per parte del primo tempo contro l'Albania, gli Azzurri hanno messo in pratica lo Spalletti-pensiero.