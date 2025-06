La TOP 10 degli allenatori in Europa: primo Guardiola, ci sono due italiani

La testata ESPN ha stilato una classifica dei primi 50 allenatori d'Europa. I finalisti sono stati valutati in base a sei attributi da cui è emersa la posizione finale, che riportiamo dalla traduzione di fcinternews.it.

1) Acume da allenatore: la capacità di applicare i principi di allenamento a un'impostazione di partita, preparazione fisica e gestione in-game.

2) Stile: l'attrattiva dello stile calcistico. Il valore dell'intrattenimento è fondamentale qui, così come la capacità di un manager di dettare le regole di una partita in modo proattivo (invece di reattivo, cioè giocando in contropiede). Inevitabilmente, uno stile d'attacco produrrà un punteggio più alto.

3) Gestione delle persone: capacità motivazionali e capacità di ottenere il massimo rendimento da una squadra. Il grado in cui i giocatori sembrano rispondere e 'giocare per' il manager.

4) Comunicazione: la misura in cui un manager è in grado di infondere fiducia nel suo 'progetto' internamente, nei dirigenti e nei giocatori del club e nel mondo esterno (media, sostenitori). La sua competenza nel trasmettere un messaggio in modo chiaro, attraverso parole ben scelte e capacità di pubbliche relazioni.

5) Storia/successi: successo e risultati. Sebbene i trofei siano la valuta principale del successo nel calcio, altri successi come la promozione, il salvataggio delle squadre dalla retrocessione, la partecipazione di squadre poco quotate in Europa o la prestazione superiore con risorse ridotte hanno il loro peso.

6) Fattore X: capacità di sorprendere e trovare nuove idee. La probabilità di essere presi in considerazione per lavori di alto livello in futuro. La resilienza per riprendersi da una serie di risultati negativi.

DI SEGUITO LA LISTA DEI PRIMI 10 ALLENATORI D'EUROPA SECONDO ESPN: