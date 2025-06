La top 10 dei migliori colpi di Paratici

Si stringe il cerchio intorno alla figura del prossimo ds del Milan. I rossoneri stanno portando avanti la trattativa con Fabio Paratici e, con l’ex Juventus, ci sono stati già tre colloqui, un segnale di come ci sia la volontà comune di lavorare insieme.

La carriera del ds parla per sé: partito da capo degli osservatori della Sampdoria, ne è diventato direttore sportivo, al fianco del direttore generale Giuseppe Marotta. Nel 2010, insieme, passano alla Juventus inaugurando un ciclo che lo porterà a sollevare 19 trofei in 11 stagioni a Torino. Qui è direttore sportivo prima e amministratore della football area poi, dalla stagione 2018-19, quando il suo mentore Marotta lasciò il club. La premiata ditta Marotta-Paratici mette la firma a colpi passati alla storia della Vecchia Signora, una sinergia perfetta tra l’uomo della società e l’uomo del campo, un binomio che poi si spezzò anche per alcune scelte sul mercato. In scadenza di contratto, la Juventus decide di non rinnovare l’accordo con lui, lasciandolo libero dal maggio 2021. Un mese dopo diventa direttore generale del Tottenham, club che lascia nell’aprile del 2023.