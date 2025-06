La TOP 100 dei calciatori più costosi del mondo: dominio Real Madrid, 12 giocano in Serie A, 4 sono italiani

Il CIES Football Observatory, noto per le sue analisi sui numeri del calcio, dagli aspetti economici a quelli statistici, ha stilato in questo inizio di 2025 la sua classifica relativamente ai 100 calciatori più costosi del mondo. Nella TOP 10 ci sono ben quattro giocatori del Real Madrid, il club che domina questa classifica, due del Manchester City, e uno rispettivamente per Barcellona, Arsenal, Bayer Leverkusen e Chelsea.

LA SERIE A - Nelle prime 10 posizioni non figurano calciatori che militano in Serie A, mentre se osserviamo tutta la TOP 100 i giocatori che fanno parte del nostro campionato sono 12: 4 dell'Inter, 3 della Juventus, 2 dell'Atalanta, 2 del Milan e 1 del Napoli.

GLI ITALIANI - Per quanto riguarda le nazionalità, sono 4 i calciatori italiani presenti nella classifica del CIES sui 100 calciatori più costosi del mondo: 3 militano in club italiani, 1 in Premier League.

Di seguito vediamo la gallery con:

- la TOP 10 dei calciatori più costosi del mondo secondo il CIES

- i 12 calciatori della Serie A presenti, i 4 italiani presenti