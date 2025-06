L'Atalanta fa il botto: dopo Brescianini e Wesley, ecco le prossime mosse di mercato

Accanto alla parola Atalanta, sul dizionario c'è la scritta blitz. Le trattative lunghe non fanno per i Percassi, che preferiscono gettare l'amo e monitorare per diverse settimane più soluzioni e poi affondare il colpo sul prescelto nel giro di poche ore. Riescono in questa impresa anche e soprattutto perché hanno il famoso piano B, le solide alternative dietro i primi nomi sulla lista dei desideri che non sempre si realizzano. Come per Pubill, il terzino destro della selezione olimpica spagnola che, pur fresco di oro, non ha perfezionato il contratto dopo visite mediche e accertamenti non andati come speravano i nerazzurri. Era già a Milano, ma l'acquisto è saltato. Per molti club avrebbe rappresentato un problema, settimane di lavoro andate in fumo, e invece l'Atalanta dopo soli quattro giorni ha dato il benvenuto al sostituto, che già monitorava lungimirante da tempo: il brasiliano classe 2003 del Flamengo Wesley. La cifra, milione più milione meno, è pressoché la stessa che era stata messa da parte per Pubill.