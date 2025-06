L'Atalanta vince l'Europa League ed entra nella storia: le FOTO della festa

L'Atalanta ha scritto la storia sotto il cielo di Dublino, per la prima volta i nerazzurri hanno vinto l'Europa League. Il coraggio di Gasperini di mettere in campo una squadra offensiva e una tripletta di Lookman hanno affondato il Bayer Leverkusen che non perdeva da 51 partite consecutive. Un 3-0 secco che ha chiuso una partita mai in discussione, durante la quale l'Atalanta ha dominato i campioni di Germania riuscendo a portare a casa il primo trofeo europeo.

IL TRIONFO DELL'ATALANTA - Al fischio finale spazio all'emozione, tra abbracci, sorrisi, festeggiamenti e anche le lacrime del presidente Percassi, che insieme alla sua famiglia ha dato vita a uno dei migliori progetti italiani degli ultimi anni. Per arrivare a trionfare in Europa, l'Atalanta è cresciuta di anno in anno, un passo dopo l'altro; prima in campo e poi sul mercato: da una parte i risultati dagli altri il lavoro attento e dettagliato sul lato economico. Non hanno sbagliato di una virgola, e ora sono lì a godersi l'Europa League. A oggi, il trionfo più importante della storia del club.

