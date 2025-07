Lazio, i convocati di Maurizio Sarri per il ritiro estivo a Formello: la lista dei 31 presenti, tutti i nomi

Conclusi i test atletici: il 14 luglio prende il via ufficialmente il pre-campionato biancoceleste sotto la guida di Maurizio Sarri.

Prosegue a pieno ritmo la marcia di avvicinamento della Lazio alla nuova stagione.

Dopo il ritorno in campo nella giornata di ieri con i consueti test atletici e sanitari, oggi si è concluso anche il secondo giorno di visite e controlli presso il Training Center di Formello.

Il centro sportivo biancoceleste ha accolto la rosa per una doppia sessione di monitoraggio fisico, utile allo staff per valutare le condizioni dei calciatori dopo la pausa estiva.

Al termine, la Lazio ha ufficializzato la lista dei convocati dell'allenatore Maurizio Sarri per il ritiro pre-campionato. Saranno 31 i giocatori che prenderanno parte alla prima fase della preparazione estiva, che si svolgerà interamente nel quartier generale di Formello.

L’inizio ufficiale del ritiro è fissato per lunedì 14 luglio, data in cui la Lazio comincerà a lavorare sul campo in vista dei primi impegni stagionali.